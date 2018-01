LaCie DJI Copilot - dysk do zadań specjalnych w terenie

Firma Seagate przedstawiła kompletne rozwiązanie do przeglądania, przechowywania i zarządzania zarejestrowanymi w terenie filmami i zdjęciami. LaCie DJI Copilot to zaawansowany dysk zewnętrzny, który umożliwia błyskawiczną transmisję danych bez konieczności łączenia go z komputerem. Wystarczy podłączyć do niego drona, kartę SD, aparat lub urządzenie mobilne.

Najnowsze rozwiązanie w portfolio LaCie charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją odporną na zachlapania, kurz i upadki. Dzięki temu ma idealnie sprawdzi się nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.