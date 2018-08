Czym różni się korekta siły błysku od korekty ekspozycji?

Wśród pytań zadawanych przez Uczestników warsztatów fotograficznych oraz e-kursów dotyczących oświetlenia naturalnego i emitowanego przez lampy błyskowe często powtarzają się pytania, które mogłyby być uznane za trywialne. Mogłyby, ale dobrze wiemy, że takie nie są, a zagadnienia będące ich przedmiotem potrafią wyprowadzić w pole nawet doświadczonych fotografów. Jednym z takich sprawiających wiele problemów tematów jest rozróżnienie funkcji kompensacji ekspozycji i korekty siły błysku. W pewnych sytuacjach dają bowiem bardzo podobne efekty, a w innych zupełnie różne. Jeżeli więc temat ten i Was nurtuje, to tutaj znajdziecie odpowiedź na Wasze pytania.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem