Czy lampa błyskowa może mi się przydać w plenerze, a jeśli tak, to do czego i jak ją wykorzystać?

Lampa błyskowa większości z nas kojarzy się z fotografowaniem we wnętrzach (przede wszystkim w atelier) oraz z wykonywaniem zdjęć po zmroku. Raczej nie łączy się jej w pierwszej chwili z klasyczną fotografią plenerową. A jednak, flesz ma całkiem sporo zastosowań również wtedy, gdy stoimy pod gołym niebem i mamy pod dostatkiem światła. Dzięki fleszowi możecie sobie zarówno pomóc w sytuacjach, gdy coś we światłem nie jest do końca tak jak trzeba, ale również wprowadzić do zdjęcia zupełnie nowe rozwiązania estetyczne. Wszystko zależy tylko od Was.

Lampa błyskowa, w zależności od perspektywy patrzącego na temat fotografa, najczęściej postrzegana bywa jako źródło światła gorsze od naturalnego, lepsze od niego lub po prostu inne. Rzadko jednak myśli się o fleszu jako o dobrym uzupełnieniu oświetlenia słonecznego podczas sesji plenerowej – no, chyba że ktoś już miał okazję dokonać takiego (udanego!) połączenia lub przynajmniej słyszał, że jest to możliwe. Tymczasem jest to doskonałe medium pozwalające nam poprawić możliwości warsztatowe i pomóc sobie w wielu trudnych sytuacjach.