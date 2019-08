Lampa LED dla filmu i fotografii: FOMEI MINI 15W i FOMEI MINI 30W

Na runku pojawiła się rodzina małych lamp LED z soczewką Fresnela, dedykowanych do filmu i fotografii. Dostępne są dwa modele – 15W i 30W oraz zestaw akcesoriów do modyfikowania światła. Lampy są zaprojektowane z myślą o pracy na planach w terenie - obudowa wykonana jest ze stopu aluminium, a lampy mogą być zasilane z akumulatorów. W komplecie do obu lamp dołączona jest praktyczna torba transportowa.

FOMEI LED MINI 15W Lampa Fomei LED MINI 15W może być mocowana bezpośrednio do kamery (gorąca stopka) lub do statywu oświetleniowego (gwint ¼). Sterowanie lampą jest bardzo proste – odbywa się przy pomocy jednego pokrętła, które odpowiada za włączenie urządzenia oraz regulację ilości światła. W zestawie znajduje się lampa, wrota z mocowaniem do filtrów, akumulator NP-F 550 (2300mAh), ładowarka, zasilacz sieciowy oraz głowica kulowa. Cały zestaw znajduje się w praktycznej torbie transportowej. Reklama

FOMEI MINI 15W Niska waga – 538g

Solidna obudowa ze stopu aluminium

Głowica kulowa

Akumulator, ładowarka i zasilacz w zestawie

Dołączona, dedykowana torba transportowa

Opcjonalny zestaw akcesoriów do modyfikowania światła FOMEI LED MINI 30W Lampa Fomei LED MINI 30W to mocniejszy model z serii MINI. Dodana została regulacja kąta świecenia oraz moduł sterowania z mocowaniem na akumulator V-Mount. Moduł można zamontować do ramienia lampy lub powiesić bezpośrednio na statywie. Górny uchwyt lampy można zdemontować, a w jego miejsce zamontować dowolne akcesorium na standardowy gwint statywowy. FOMEI MINI 30W Regulacja kąta świecenia

Solidna obudowa ze stopu aluminium

Mocowanie V-Mount

Bezgłośne, pasywne chłodzenie

Zasilacz sieciowy oraz adapter 2xNP-F do V-mount

Dołączona, dedykowana torba transportowa

Opcjonalny zestaw akcesoriów do modyfikowania światła LED MINI 15W LED MINI 30W Moc 15W 30W LUX 0,5m – 3750 1m – 993 2m - 275 Flood 0,5m – 9420 1m – 2310 2m - 591 Spot 0,5m – 34700 1m – 8290 2m - 2130 Temperatura barwowa 5600K Zasilanie Akumulator NP-F Zasilacz sieciowy Akumulator V-Mount 2x Akumulator NP-F Zasilacz sieciowy CRI 95+ Waga 538g 1500g Wymiary Ø 10 x 11,2 cm 18 x 14,5 x 26 cm Diody LED 1 x 15W 1 x 30W ZESTAW AKCESORIÓW DO MODYFIKOWANIA ŚWIATŁA Dedykowany do lamp z serii MINI zestaw modyfikatorów światła zawiera: Strumienicę / snoot z dwoma plastrami miodu, niebieski dyfuzor, żółty dyfuzor, pomarańczowy dyfuzor, biały dyfuzor, plaster miodu, wrota, sferyczny dyfuzor oraz softbox.

Autor: Materiały prasowe