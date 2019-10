Lampy LED – atrakcyjny zestaw Fomei Terronic Basic Hobby LED

W ofercie FOMEI pojawił się nowy zestaw lamp światła ciągłego LED. Terronic Basic Hobby LED to zestaw dwóch lamp światła ciągłego o maksymalnej mocy 38W i temperaturze barwowej 5600K. Zestaw zawiera dwie lampy, dwa dyfuzory, dwa statywy i torbę transportową. Lampy LED Terronic Basic Hobby LED to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają dobrego sprzętu w atrakcyjnej cenie.



Moc jednej lampy LED z zestawu Fomei Terronic Basic Hobby LED to 38W (ok 380W halogen), dzięki czemu nie zabraknie Ci światła do pracy – z odległości 3m lampa daje 170 LUX. Lampy posiadają wbudowany reflektor o średnicy 21 cm, który dodatkowo wzmacnia ilość światła.

Możesz użyć dołączonych dyfuzorów, aby uzyskać miękkie światło. Dzięki wbudowanemu mocowaniu na parasolkę, możesz dodatkowo modyfikować światło przy użyciu różnych parasoli.

Prawidłowe odwzorowanie kolorów jest kluczowym parametrem dla każdego źródła światła, używanego w fotografii lub wideo. Lampy Terronic LED oferują CRI na profesjonalnym poziomie 95 oraz stabilną temperaturę barwową 5600K.

Podobnie jak wszystkie lampy LED Fomei, światło Terronic również nie posiada efektu migotania, dzięki czemu możesz filmować nawet przy wyższym fps. Używając pokrętła możesz precyzyjnie wyregulować ilość światła do potrzeb danej sceny.

Lampy LED w zestawie Fomei Terronic Basic Hobby LED

Zestaw Terronic Basic Hobby LED zawiera wszystko co potrzebujesz, aby zacząć nagrywać lub fotografować – dwie lampy LED z zasilaczami sieciowymi, dwa dyfuzory i dwa statywy spakowane do praktycznej, wyściełanej torby.