Laowa 25 mm f/2,8 - kompaktowy obiektyw ultra makro

Laowa 25 mm f/2,8 to kompaktowy obiektyw ultra makro stworzony do ekstremalnych zbliżeń. Oferowane przez niego nawet pięciokrotne powiększenie umożliwia fotografowanie miniaturowych obiektów.

Układ optyczny Laowa 25 mm f/2,8 Ultra Macro składa się z 8 elementów umieszczonych w 6 grupach. Wśród soczewek znajduje się element ze szkła o ultra niskiej dyspersji, który odpowiedzialny jest za redukcję aberracji chromatycznej. Cała konstrukcja zapewnia obrazy o wysokiej ostrości i wiernie oddanych kolorach. Przysłona regulowana w zakresie f/2,8 - f/16 oraz stosunkowo krótka, jak na tego typu obiektywy, ogniskowa zapewniają wygodną do pracy głębię ostrości. Zmienna skala powiększenia obrazu (2,5x - 5x) sprawdza się doskonale podczas fotografowania obiektów o różnych rozmiarach, takich jak: owady, rośliny czy detale większych przedmiotów. Obiektywu nie da się używać do zastosowań innych niż makrofotografia. Tubus obiektywu wykonany jest w całości z metalu.

