Lataj legalnie - ogólnoświatowa mapa prawna dla pilotów dronów

W trakcie pilotowania dronów najważniejsze jest bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa. Niestety przepisy często różnią się w zależności od obszaru geograficznego – w niektórych miejscach quadrocopter można wykorzystywać niemal swobodnie, a w innych jest to zakazane. Osobom, które często podróżują i korzystają z drona, z pomocą może przyjść specjalna mapa, którą stworzył bloger i podróżnik Anil Polat. Zebrał na niej przepisy i normy dotyczące latania dronami w różnych państwach.

Mapa zawiera szczegółowe normy określone przez poszczególne organy i instytucje, linki do formularzy umożliwiających zarejestrowanie maszyny latającej i inne niezbędne dane kontaktowe. Informacje są często aktualizowane. Mapa zawiera nie tylko przepisy krajowe, ale również specyficzne normy obowiązujące na danym obszarze – np. prawa stanowe w USA.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem