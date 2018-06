Lato w czerni i bieli. Znakomita sesja zdjęciowa kostiumów kąpielowych Jacoba Suttona

Jacob Sutton, rewelacyjny fotograf mody i filmowiec, ukończył studia fotograficzne w London College of Printing, po których w 2005 roku zrealizował pierwszą sesję zdjęciową dla magazynu „Dazed”. Od tego czasu jego kariera fotograficzna trwa nieprzerwanie, zdjęcia zdobią prestiżowe magazyny mody, a filmy reklamują topowe marki. Najnowsza sesja zdjęciowa powstała dla magazynu „Numéro”, który słynie z wysokiego poziomi publikowanych fotografii.

"Lubię pracować z ludźmi, którzy poruszają się naprawdę dobrze. Jeśli jesteś wyszkolony w jakiejś dyscyplinie sporu, czy to w szermierce, czy w sztukach walki, tańcu lub czymkolwiek innym, oznacza to, że masz znacznie większą zdolność wyrażania siebie. Od zawsze pociągał mnie ruch w sztuce, być może dlatego, że moja matka była tancerką baletową. Tak więc w przypadku fotografii magia polega dla mnie na przekraczaniu granic medium, które jest tak statyczne, i na uchwyceniu energii" – mówi Jacob Sutton.

