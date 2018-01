Laureaci czwartej edycji International Drone Photography Contest wyłaniającego najlepsze fotografie wykonane za pomocą dronów

Organizatorzy International Drone Photography Contest ogłosili listę zwycięzców, których zdjęcia wykonane za pomocą dronów zdobyły uznanie jury. W tym roku najlepsze fotografie powietrzne były wybierane po raz czwarty. Zdjęcia nadesłali zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie można było zgłaszać w czterech kategoriach: przyroda, ludzie, miasto i inscenizowane. Prace były oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzili m.in.: wicedyrektor National Geographic Patrick Witty, fotoedytor Jeff Heimsath oraz Emanuela Ascoli, pełniąca funkcję fotoedytora francuskiego wydania National Geographic i serwisu Dronestagram. Nagrodami w konkursie są drony DJI Spark, bony na wydruki wielkoformatowe, okulary VR Homido, kamery sferyczne Kodaka oraz plecaki do dronów Lowepro.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem