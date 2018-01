Laureatów Złotych Globów zaraz po rozdaniu nagród sfotografowała Ramona Rosales

Po raz 75. rozdano Złote Globy, gala określana jako "manifestacja kobiecej potęgi" zdominowana została przez wątki związane z przemocą seksualną i nierównościami w branży rozrywkowej. Na liście zwycięzców znalazł się jeden z najlepszych filmów ostatnich lat - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha, który zdobył łącznie cztery statuetki. Tyle samo zdobył miniserial "Wielkie kłamstewka". Tradycją gali stało się wykonywanie portretów laureatów tuż po wręczeniu nagród. W latach poprzednich za obiektywem stanęły duety Inez i Vinoodh i Mert Alas i Marcus Piggot. W tym roku zaszczyt ten przypadł Ramonie Rosales.

