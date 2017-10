Lawina krytyki dla fotografki i modelki za zdjęcia do nowej kampanii adidas Originals

Adidas Originals do realizacji najnowszej kampanii reklamowej jesień-zima 2017/2018 promującej kultowy model butów "Superstar", zaprosił młode pokolenie Internetu "icons of tomorrow" - m.in. jeżdżącą na desce Rachelle Vinberg, modelkę i aktywistkę ruchu "body positive" Barbie Ferreirę, feministkę i artystkę Madame Gandhi, wokalistę Khalifa Dioufa, artystę hip-hop i aktywistę Xiuhtezcatl Martineza oraz fotografkę i modelkę Arvidę Byström. I to właśnie postać tej ostatniej wzbudziła największe kontrowersje.

