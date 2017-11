Layer-lapse Nowego Jorku – oszałamiający timelapse wyczyniający sztuczki z czasem

Zawsze, kiedy myślicie, że w pewnej dziedzinie nic nowego nie da się już pokazać, pojawia się coś, co zmusza Was do przemyślenia całej sprawy raz jeszcze – znacie to? Obecnie w technikach foto-wideo taką właśnie dziedziną wydają się obecnie filmy wykonywane w technice timelapse. O ile jednak różne nowatorskie (a także te mniej nowatorskie) dokonania w tej dziedzinie mogą się podobać, ale na ogół nie zajmują na dłużej naszej pamięci, o tyle najnowsza produkcja Juliana Tryby, twórcy techniki layer-lapse naprawdę rzuca na kolana. Co w jest takiego niezwykłego w tym poklatkowym teledysku, którego tematem jest Nowy Jork? Ano to, z jaką beztroską twórca wykorzystał w nim czwarty einsteinowski wymiar – czas.

Wyobraźcie sobie teledysk poklatkowy zrealizowany w technice timelapse prezentujący wielką metropolię. Ładne? No, ładne, ale już było i to nie raz. To teraz dodajmy do tego pomysł zarzucenia ciągłości czasowej: niech autor traktuje upływający w filmie czas (jakby nie było, bardzo ważny aspekt niejako stanowiący o specyfice timelapse jako techniki i jako gatunku filmowego) jak jeszcze jeden środek wyrazu, którym może manipulować równie dowolnie, jak kompozycją czy kolorystyką scen. Brzmi ciekawie? Nawet na pewno. Ale jeżeli te manipulacje czasem ograniczymy tylko do ściśle określonych wycinków kadru, takich jak konkretne budynki w poszczególnych ujęciach, a wszystko zsynchronizujemy z dynamiczną muzyką z gatunku electronic dance? No tak, tego już zapewne nie jesteście sobie w stanie za bardzo wyobrazić. I nic dziwnego! Obejrzyjcie zatem poniższą produkcję zatytułowaną NYC Layer-Lapse, a wszystko stanie się jasne.