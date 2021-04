Łazik Curiosity wykonał sobie selfie w zdumiewającej rozdzielczości

Dzięki łazikom obecnym na powierzchni Czerwonej Planety w nadchodzących miesiącach często będziemy mieli przyjemność oglądać nowe rewelacyjne zdjęcia eksplorowanego przez nie globu - Nie inaczej jest w przypadku nowego selfie łazika Curiosity, które zostało wykonane w ogromnej rozdzielczości. Fotografia stanowiąca połączenie aż 60 zdjęć ma rozdzielczość 318 megapikseli.



Zdjęcia tworzące ogromne selfie i panoramę marsjańskiego krajobrazu w jednym powstały przy pomocy dwóch kamer wykorzystywanych przez łazik. Na 318 megapikselowym ujęciu widać samego Curiosity na tle skały Mont Mercou. Świetnie, że nie dość, iż łazik Perseverance wciąż zdumiewa po niedawnym spektakularnym lądowaniu, to jeszcze dotychczasowa maszyneria obecna na Marsie potrafi zaskakiwać. Z każdym takim dokonaniem załogowa misja jest jeszcze bliżej (choć i tak wciąż wiele pozostało do zrobienia).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem