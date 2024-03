Dzień na Marsie kamerami łazika curiosity

Marsjański łazik Curiosity NASA pożegnał 2023 rok GIF-ami przedstawiającymi zmieniający się krajobraz Czerwonej Planety w ciągu 12 godzin od wschodu do zachodu Słońca.













Nowe animowane obrazy przesłane na Ziemię składają się z 25 klatek każdy i przedstawiają upływ 12 godzin widziany z perspektywy marsjańskiej powierzchni. Zdjęcia składające się na GIF-y zostały wykonane 8 listopada 2023 roku w czasie 4002 marsjańskiego dnia misji Curiosity. Zadanie wykonania tych zdjęć było jednym z ostatnich w 2023 roku, gdyż Mars znalazł się w takiej pozycji swojej orbity, że obecnie pomiędzy nim a Ziemią znajduje się Słońce. Nasza gwiazda centralna zakłóca transmisję pomiędzy NASA a łazikiem Curiosity, co sprawia, że obsługujący aparaturę badacze rezygnują w ogóle z wysyłania w tym czasie poleceń do łazika.

