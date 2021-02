Łazik Perseverance wylądował! I przesłał na Ziemię już pierwsze zdjęcie!

Co to były za emocje. Podczas manewru nazywanego przez NASA „siedmioma minutami grozy”, który oznaczał najtrudniejszy moment misji łazika marsjańskiego Perseverance czyli lądowanie, wszyscy czekali w napięciu, aż dojdzie do szczęśliwego finału. Gdy minął ten kluczowy moment pracownicy NASA zebrani w kontroli misji i kibicujący aparaturze obserwatorzy na całym świecie podskoczyli z radości. Łazik szczęśliwie wylądował na powierzchni Marsa i przesłał… pierwsze zdjęcie.



Zobacz pierwsze zdjęcie przesłane przez marsjański łazik Perseverance Pierwsza fotografia nadesłana przez łazik Perseverance cechuje się niską rozdzielczością, niską kontrastowością i szczegółowością. Ma to związek po pierwsze z kwestią przesyłu danych, która w tej sytuacji wymagała szybkiego potwierdzenia kondycji łazika. Oznaczało to, że łazik przesłał okrojoną liczbę danych, tak aby kontrola na Ziemi mogła uzyskać narazie choćby taki obraz. Z czasem z aparatury zaczną spływać zachwycające fotografie i dane, tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych łazików i lądowników.