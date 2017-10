Lee Reverse ND – filtry opracowane z myślą o nadmorskich wschodach i zachodach słońca

Każdy, kto kiedykolwiek fotografował efektowne pejzaże nad morzem wie, że wierne uwiecznienie tego spektaklu barw bez filtra połówkowego jest w zasadzie skazane na porażkę. Jednak nawet dysponowanie tego typu filtrem nie zawsze pomaga w przypadku wschodów i zachodów słońca, kiedy to ekspozycja nieba tuż nad horyzontem znacząco różni się od tego, co widnieje powyżej. Lekarstwem na to są specjalne „połówki” typu Reverse Grad ND. Znany producent akcesoriów optycznych, firma Lee Filters właśnie wprowadziła do swojej oferty dziewięć filtrów tego typu.

