Leica M10-P Ghost Edition - luksusowy aparat dla pasjonatów zegarków

Leica zaprezentowała limitowaną wersję aparatu M10-P Ghost Edition - Model ten powstał we współpracy ze sklepem z luksusowymi zegarkami Hodinkee. Specjalna szaro-srebrna konstrukcja ma nawiązywać do „estetyki naturalnie starzejących się i zużywających zegarków na rękę”. W szczególności nawiązuję do wyblakłej ramki zegarka należącego do założyciela i dyrektora generalnego Hodinkee Bena Clymera.



"Ten szczególny pomysł zrodził się z inspiracji pierwszym, starym zegarkiem, który kupiłem we wczesnych latach dwudziestych" zdradził Ben Clymer. Początkowo zegarek ten miał czarną tarczę i ramkę. Z czasem za sprawą działania ekspozycji na światło, kolory te zblakły, stając się szare. Zdaniem Bena Clymera takie zegarki mają najwięcej charakteru.