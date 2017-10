Leica Thambar-M 1:2.2/90 – wznowienie legendarnej konstrukcji sprzed 82 lat

Oto prawdziwa gratka dla miłośników konstrukcji retro z klasą. Leica odświeża kolejny ze starych obiektywów dostosowując go do wymagań systemu M i tym razem wybór padł na naprawdę kultowe szkło portretowe, znane pod nazwą Thambar 1:2.2/90, w którym niesamowita, „senna” miękkość obrazu została uzyskana dzięki świadomemu użyciu nieskorygowanej aberracji sferycznej. Efekt, który jak twierdzą znawcy tematu jest absolutnie nie do podrobienia w Photoshopie, prezentuje się na zdjęciach naprawdę zachwycająco. Uprzedzamy jednak: tanio nie będzie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Choć tego typu posunięcia są na ogół domeną pasjonatów realizujących swoje projekty za pośrednictwem Kickstartera, to tym razem jest zupełnie inaczej. Za reanimację projektu obiektywu sprzed ponad 80 lat zabrał się bowiem nie kto inny, jak sam jego twórca – czyli niemiecka firma Leica. Producent ten postanowił tchnąć nowe życie w legendarną już konstrukcję, Thambara 90mm F2.2 z 1935 roku, obiektyw portretowy sławny z powodu wspomnianej już charakterystycznej miękkości obrazu osiąganej dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zjawiska aberracji sferycznej. To, co na ogół jest postrzegane za wadę optyczną w przypadku tego szkła stanowi o jego niepowtarzalności.