Lekarz leczy zdalnie za pomocą aparatu iPhone’a 13 Pro

Jedną z nowych funkcji aparatu w nowym iPhonie 13 Pro jest tryb makrofotografii - Chociaż funkcja ta powstała głównie z myślą o konwencjonalnej fotografii makro, to jeden z okulistów odkrył, że może być również przydatna do diagnozowania i leczenia chorób oczu.



Okulista Tommy Konr opowiada w sieci, w jaki sposób wykorzystuje możliwości makro w nowych modelach iPhone’a 13 Pro. Zdjęcia makro uzyskiwane tym smartfona pomagają w przeprowadzaniu zdalnych wizyt. Lekarz zleca swoim pacjentom robienie zdjęć makro własnych oczu i wysyłanie ich do analizy przez niego i jego zespół. Takie zdjęcia mają na tyle wysoką jakość, że pozwalają Tommy’emu Konrowi szybko identyfikować nagłe przypadki chorób oczu.

