Lekki jak piórko – film Jean-Baptiste'a Chandeliera spełnia sny o lataniu

Jeżeli kiedykolwiek mieliście okazję lecieć na paralotni, to ten film sprawi, że zamarzycie o kolejnym locie. Jeśli nie... no cóż, można chyba śmiało powiedzieć, że będzie on dla Was najlepszym sposobem na poczucie tego, co jest udziałem prawdziwych paralotniarzy. Sześciominutowy film „Weightless” stworzony przez mistrza akrobacji paralotniowej jest niewiarygodnym pokazem umiejętności w zakresie opanowania „glajtu” oraz technik filmowania. Jego autor, Jean-Baptiste Chandelier od lat z niewielkim zespołem tworzy wspaniałe filmy, które inspirują wszystkich wielbicieli sportów ekstremalnych, a najnowszy można uznać za ukoronowanie jego talentu.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dostępność coraz lepszych kamer sportowych sprawia, że twórcą filmowym może być każdy, kto robi coś ciekawego i potrafi to pokazać. Ale co może powstać, gdy do pracy zabierze się człowiek, który jest nie tylko świetnym pilotem paralotniowym, ale też niesamowicie utalentowanym filmowcem? Film, który zapiera dech w piersiach. Taki jest właśnie "Weightless" stworzony przez Jean-Baptiste’a Chandeliera, francuskiego mistrza akrobacji powietrznych.