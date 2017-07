Leszek Wyrzykowski lubi używać przeterminowanych kliszy - wystawa fotografii otworkowej

Pejzaże miejskie, drzewa, sporadycznie ludzie – patrząc na zdjęcia Leszka Wyrzykowskiego trudno uwierzyć, że zostały wykonane samodzielnie skonstruowanymi aparatami, często na kliszach z pchlich targów. Leszek Wyrzykowski jest fotografem samoukiem. Jego przygoda z fotografią przerodziła się w pasję w latach 90. Na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie kupował pierwsze Fedy, Zenity, Kievy. Jak mówi, od tamtego czasu zatoczył krąg – po fotografii analogowej zachłysnął się cyfrową tak mocno, że teraz powraca do korzeni

Leszek Wyrzykowski obecnie najchętniej wykonuje zdjęcia technologią otworkową, wykorzystując do tego samodzielnie skonstruowane aparaty. Fotografia otworkowa wykonywana jest bez szklanego obiektywu. Zastępuje go niewielka dziurka, zrobiona na przykład w cienkiej blaszce. Światło przechodzi przez nią, a dzięki długim czasom naświetlania na materiale światłoczułym powstaje obraz. To niszowa technika i najpewniej taką pozostanie. Jednak warto się jej uczyć, ponieważ w przeciwieństwie do "cyfrówek", aparat nie podpowiada niczego, pobudza wyobraźnię, wymaga myślenia "fotograficznego", kadr powstaje w głowie.