Jak uzyskać na zdjęciu efekt lewitacji i portalu - Swen Cubilette dzieli się kulisami powstawania swojego zdjęcia

Swen Cubilette to pochodzący z Pensylwanii 34-letni fotograf, który tym rzemiosłem zajmuje się od 5 lat. Wykorzystał on technikę malowania światłem do stworzenia zdjęcia utrzymanego w klimacie fantasy. Widać na nim lewitującą modelkę, która wyciąga rękę w stronę magicznego portalu. Efekt jest naprawdę rewelacyjny, a dodatkowo fotograf postanowił podzielić się informacjami na temat tego, jak powstawała ta fotografia.

