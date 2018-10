Lexar rezygnuje z kart XQD

Wbrew wcześniejszym doniesieniom rynkowym, które Polski Dystrybutor marki Lexar potwierdził w jednym z wcześniejszych komunikatów, karty XQD z logo Lexara nie pojawią się jednak na rynku. Nowy właściciel Lexara uznał, że w obliczu monopolu Sony na licencję XQD oraz stosunkowo niewielkiej ilości kompatybilnych z tym standardem modeli Nikona, dalsze inwestowanie i rozwój tej technologii nie ma sensu.

Przyszłość jednak nie wygląda tak źle, jak mogłoby się wydawać. Na niedawno zakończonych targach Photokina 2018 na stoisku Lexara prezentowana była bowiem karta CFExpress 1.0, zapowiadana jako bezpośredni następca XQD. Co najbardziej zwracało uwagę, to niewiarygodna wręcz prędkość transferu plików, która w przypadku odczytu ma wynosić aż 1400MB/s! To ponad

3-krotnie szybciej, niż najszybsza seria kart XQD oferowana dotychczas przez Lexara.