Karty CFe 4.0 do aparatów Sony

Lexar to pierwszy producent kart pamięci, który zapewnia obsługę nowego, znacznie szybszego standardu CFExpress 4,0 dla kart typu A, czyli formatu, z którego korzysta wyłącznie firma Sony w swoich wysokiej klasy bezlusterkowcach. Producent twierdzi, że dzięki integracji PCIe Gen 4, stanowiącego rdzeń standardu CFexpress 4.0, nowe karty typu A będą oferować maksymalną prędkość odczytu na poziomie 1800 MB/s i maksymalnej prędkości zapisu na poziomie 1650 MB/s.



Nowe, ultra szybkie karty pamięci od Lexar

Lexar nie ujawnił minimalnej stałej szybkości transferu, może jednak pochwalić się notą 400 przyznaną przez Compact Flash Association - VPG. Oznacza to, że wydajność karty nigdy nie spadnie poniżej 400 MB/s. Chociaż na papierze może nie wyglądać to aż tak imponująco, to biorąc pod uwagę maksymalne prędkości odczytu i zapisu, to taka wartość stanowi obecnie najwyższą wartość certyfikowaną przez CFA, a rzeczywista wydajność jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Poprzednie karty CFexpress typu A od firmy Lexar - także oferowane w linii Gold - zapewniały jedynie prędkość transferu do 900 MB/s, zatem zastosowanie standardu CFexpress 4.0 poskutkowało dwukrotnie wyższą szybkością odczytu i prawie dwukrotnie większą prędkością zapisu. Obecnie - w momencie publikacji newsa - żaden z aparatów Sony - w tym także najnowszy model A9 III - nie są w stanie wykorzystać prędkości oferowanych przez opisywaną kartę. Podobnie nie istnieje czytnik kart pamięci, który mógłbym obsłużyć taki nośnik. Ten problem akurat pewnie szybko ulegnie rozwiązaniu, jednakże chwilę jeszcze zajmie, zanim będzie możliwe wykorzystanie potencjału CFexpress 4.0 w aparatach. Na szczęście interfejs ten jest kompatybilny wstecznie, co oznacza, że można wykorzystać taką kartę Lexar w aparatach, które nie obsługują wersji 4.0.

Karta Lexar CFexpress 4.0 z serii Gold

Firma Lexar ogłosiła także pojawienie się nowej karty - CFexpress 4.0 Typ B. Model ten należy do linii Diamond i zapewnia maksymalną prędkość odczytu 3600 MB/s i maksymalną prędkość zapisu 3300 MB/s. Posiada również certyfikat VPG 400. Dla porównania poprzednie karty pamięci z serii Diamon oferowały prędkość transferu wynoszącą jedynie 1900 MB/s.