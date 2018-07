Light Storm LS C300 d - najmocniejsza lampa światła ciągłego Aputure

Light Storm LS C300 d to wielokrotnie nagradzana, rewolucyjna lampa marki Aputure, w której źródłem światła jest nowoczesny moduł COD LED. Lampa emituje światło o wysokiej jakości i ogromnej mocy. Wyposażona w uchwyt akcesoriów zgodny z systemem Bowens gwarantuje dużą elastyczność w doborze modyfikatorów światła.

O doskonałym odwzorowaniu kolorów emitowanego światła świadczą wysokie wartości współczynników CRI oraz TLCI. Określają one stopień podobieństwa światła do widma naturalnego światła słonecznego i zawierają się w przedziale od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym lepiej oddawane są barwy oświetlanych przedmiotów - wyglądają one naturalniej. Wartość na poziomie powyżej 95 gwarantuje wierność barw oraz prawidłowo oddaną głębię tonów.