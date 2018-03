Lightroom Classic CC: import i eksport zdjęć w praktyce

Aby w Lightroomie Classic CC mogła powstać biblioteka zdjęć, najpierw pusty katalog trzeba napełnić. Odbywa się to w procesie importu, w ramach którego zdjęcia (a właściwie odnośniki do plików ze zdjęciami) są włączane w strukturę katalogu. Jednak samo narzędzie do importowania zdjęć pozwala na znacznie więcej. W tym artykule zajmiemy się oferowanymi przez nie możliwościami i tym, jak mogą one Wam ułatwić życie.

Co można importować i gdzie w Lightroom Classic CC? Zaczynając temat importu do bibliotek Lightrooma należy rozpocząć od omówienia, jakie typu plików właściwie obsługuje "cyfrowa ciemnia". Temat ten – na pozór prosty – kryje w sobie pewne niespodzianki. Przede wszystkim (co jest dosyć oczywiste) program obsługuje wszystkie cyfrowe negatywy, czyli pliki RAW obsługiwane przez photoshopowy moduł konwertujący Adobe Camera Raw (z którym współdzieli większość mechanizmów kryjących się w module Develop). Z uwagi na abonamentowy charakter programu, użytkownik obecnej wersji Lightrooma zawsze ma i będzie miał dostęp do najnowszych wersji ACR, więc zamieszczanie listy obsługiwanych aparatów nie ma sensu. Dość specjalne miejsce na tej liście zajmuje otwarty format DNG, do którego za moment wrócimy, ponieważ ma on pewne szczególne cechy.