Lightroom się zmienia i ewoluuje w dwa nowe programy

Jesień to tradycyjnie już w firmie Adobe czas ogłaszania nowości i zmian w polityce firmy. W tym roku zmiany te w szczególny sposób dotkną fotografów i zapewne nie wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Popularna „Cyfrowa Ciemnia” czyli Adobe Lightroom ulega bowiem znacznemu przeobrażeniu – staje się aplikacją w 100% opartą na subskrypcyjnym modelu sprzedaży. A właściwie nawet nie tyle „aplikacją”, co rodziną aplikacji tworzących zwarty ekosystem. Już teraz można powiedzieć, że zmiany są kontrowersyjne.

Coraz aktywniejsze przechodzenie przez Adobe z systemu sprzedaży klasycznej na model abonamentowy nie dziwi – od momentu powstania usługi Creative Cloud w 2013 roku firma notuje rekordowe i z miesiąca na miesiąc coraz wyższe zyski. Można śmiało powiedzieć, że jej klienci po prostu zaakceptowali ten stan rzeczy, a nawet go sobie cenią (m.in. ze względu na stały dostęp do najnowszych wersji programów oraz niską opłatę miesięczną, którą fotograf prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów). Popularny Lightroom 6 był jednym z ostatnich "dużych" programów tej firmy oferowanych w tradycyjny sposób na równi z niemal identycznym (choć minimalnie bardziej rozbudowanym funkcjonalnie) Lightroomem CC. Teraz jednak ma to ulec zmianie i Lightroom również przechodzi do chmury w postaci dwóch nowych aplikacji: Lightroom CC i Lightroom Classic CC.