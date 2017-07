Lomography prezentuje obiektyw Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art w wersji chromowanej

W pierwszym kwartale ubiegłego roku Lomography rozpoczęła kampanię crowfundingową mającą na celu zebranie funduszy na wskrzeszenie klasycznego już obiektywu Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art przystosowanego do współpracy z nowymi aparatami. Akcja powiodła się i konstrukcja ta wzbogaciła kolekcję wszystkich fundatorów oraz przyszłych kupców. Teraz, rok od tego wydarzenia firma przygotowała specjalną edycję tego szkła o pięknym, chromowanym wykończeniu.

Pierwowzór obiektywu Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art to naprawdę niezwykła konstrukcja. Skonstruowany w 1839 roku uważany jest za pierwszy przykład optyki fotograficznej i w pewnym sensie stanowi kamień milowy w rozwoju fotografii. Opracowane przez Lomography "wznowienie" przystosowano do współpracy z wieloma nowoczesnymi aparatami tradycyjnymi i cyfrowymi dzięki opracowaniu wersji z mocowaniami Canon EF oraz Nikon F. Nabywca w zestawie otrzymywał komplet wsuwanych w specjalną szczelinę przysłon-blaszek o zakresie wartości od f/2.9 do f/16, wśród których były zarówno otwory okrągłe, jak i efektowe – "gwiazdki" i "słoneczka".