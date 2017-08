Lomography rozpoczyna nowy projekt crowfundingowy – tym razem jest to aparat na filmy Fujifilm Instax Square

Ach, ta Lomography... Kiedy już myśli się, że całkowicie wyprzedali się z pomysłów sprzedawania po raz kolejny starych wynalazków, firma ponownie zaskakuje. Najnowszym projektem realizowanym (a jakże) z wykorzystaniem serwisu Kickstarter jest aparat do zdjęć natychmiastowych wykorzystujący wkłady Instax Square – kwadratowy format wprowadzony na rynek przez Fujifilm zaledwie na początku tego roku. Jak można się było spodziewać, zbiórka zaowocowała sukcesem jeszcze zanim się na dobre rozpoczęła.

Po co szukać na targach staroci Polaroidów w dobrym stanie (co jest jeszcze w miarę proste) i nieprzeterminowanych wkładów do nich (o co już znacznie trudniej)? Lomography pozwala zadać szyku wszystkim nowoczesnym miłośnikom klimatów spod znaku vintage – teraz również tym, którzy nie mają ochoty czekać, aż wyniki ich pracy zostaną wywołane w labie lub domowej ciemni. Najnowszy realizowany z wykorzystaniem popularnej platformy crowfundingowej projekt o nazwie Lomo'Instant Square to aparat do zdjęć natychmiastowych wykorzystujący nowy nośnik, jakim są wkłady Fujifilm Instax Square, lecz w zupełnie odmienny sposób, niż odbywa się to w przypadku aparatu Fujifilm Square SQ10.