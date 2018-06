Look Deeper: firma Nikon i fotograf Tomas Sentpetery pokazują piękno ukryte pod powierzchnią popularnych europejskich atrakcji turystycznych

Każde miejsce kryje w sobie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Tomas wie o tym, i dlatego zrobił wyjątkowe zdjęcia pięciu europejskich lokacji wybieranych często przez turystów: Londynu, Paryża, Krakowa, Neapolu oraz południowego wybrzeża Hiszpanii.

Wybrany przez niego zestaw obiektywów NIKKOR FX i DX oraz korpusów aparatów pozwolił mu odkryć i uwiecznić wyjątkowe miejsca znajdujące się pod powierzchnią znanych atrakcji. Jego zdjęcia przedstawiają opuszczone tunele londyńskiego metra, zachwycającą kopalnię soli w Wieliczce zlokalizowaną w okolicach Krakowa oraz bezmiar największego w Europie systemu jaskiń Barrio de Cuevas. Prace Tomasa udowadniają, że mamy do odkrycia jeszcze wiele wyjątkowych miejsc.

