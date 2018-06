Loupedeck+ - najnowsza konsola do edycji zdjęć w Lightroom i Skylum Aurora HDR

Loupedeck+, jest jedyną konsolą do edycji zdjęć, która została zaprojektowana specjalnie w celu ulepszenia pracy z Adobe Lightroom i Skylum Aurora HDR, dzięki intuicyjnemu projektowi, który sprawia, że edycja staje się szybsza i bardziej kreatywna. Narzędzie pozwala zarówno profesjonalnym, jak i foto amatorom poprawić ergonomię i wygodę pracy, co finalnie przekłada się na wydajność. Wygodna i intuicyjna w użyciu konsola Loupedeck minimalizuje konieczność wykorzystania myszy i klawiatury oraz działa bezproblemowo z systemami operacyjnymi Mac OS oraz Windows.

Posiadacze wcześniejszej wersji mogą do 20 sierpnia 2018 po zakupie nowej wersji skorzystać ze zwrotu części zapłaty wynoszącego 40 Euro.

Dostępna wcześniej konsola, która pracuję z najnowszym oprogramowaniem, rozszerzającym znacznie jej możliwości oferowana będzie w obniżonej cenie wynoszącej około 769 zł brutto do wyczerpania zapasów

