Loupedeck+ po raz pierwszy z możliwością obsługi programu do edycji wideo!

Loupedeck, producent dedykowanej do edycji zdjęć konsoli, dzięki której praca staje się szybsza i bardziej kreatywna, ogłosił swoje wejście na rynek wideo integrując panel Loupedeck+ z Adobe Premiere Pro CC.

Po bardzo udanym i obfitym w innowacje roku oraz w oparciu o opinie zgromadzone od rosnącej społeczności użytkowników Loupedecka, podjęto decyzję o włączeniu do konsoli obsługi funkcji edycyjnych dla wideo. Loupedeck+ sprawi, że praca z materiałem filmowym będzie szybsza i bardziej intuicyjna. Konsola jest przystępniejszą cenowo alternatywą dla innych, dostępnych w branży rozwiązań, oferując natywną integrację z Adobe Premiere Pro CC, z wszystkimi funkcjami Premiere Pro dostępnymi z poziomu urządzenia.

Nowe funkcje edycji wideo dla Loupedeck+ to:

Szybsza i bardziej intuicyjna edycja wideo i korekcja barw. Wszystkie podstawowe narzędzia do gradacji kolorów są czytelnie oznaczone na konsoli

Pełna konfigurowalność dla Premiere Pro CC, możliwość tworzenia własnej konfiguracji dostosowanej do indywidualnego systemu pracy użytkownika

Możliwość eksportowania / importowania własnych konfiguracji Loupedeck+ oraz łatwe przenoszenie ich na inne komputery

Obsługa narzędzi z panelu Lumetri Color

Możliwość przełączania między ulubionymi LUT’ami

Wygodna nawigacja na osi czasu, przycinanie zawartości i praca na ujęciach

Dostosowanie przycisków konsoli do preferowanych skrótów Adobe Premiere lub korzystanie z gotowych i preinstalowanych funkcji

Reklama

Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie. Zapisz się na kurs, aby dowiedzieć się więcej

"Naszą misją jest ciągłe doskonalenie procesu edycji, dlatego następnym krokiem jest postprodukcja wideo" – komentuje Mikko Kesti, założyciel i dyrektor generalny Loupedeck. "Podobnie jak w przypadku Loupedeck+, który powstał wyłącznie ze względu na opinie społeczności, i tym razem wzięliśmy pod uwagę głosy i potrzeby użytkowników. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu funkcjonalności urządzenia, zapewniając osobom pracującym z wideo wszystkie funkcje edycji, które fotografowie mają na wyciągnięcie ręki. Użytkownicy mogą teraz wykorzystywać intuicyjny design oraz ergonomię konsoli Loupedeck+, aby poprawić jakość oraz zwiększyć komfort i wydajność podczas edycji wideo. Nasze ciągłe partnerstwo z Adobe dało nam nowe możliwości i ułatwiło dopasowanie do Premiere Pro CC".

W tym roku planowane jest wprowadzenie obsługi dla innych programów do edycji wideo. Loupedeck+ zostanie zintegrowany również z kolejnymi produktami firmy Skylum, włączając Skylum Luminar . Aktualnie oferowana kompatybilność z Capture One, doczeka się wersji finalnej, jak również ogłoszone zostanie wsparcie dla innych programów do edycji fotografii.

Konsola Loupedeck+ dostępna jest na polskim rynku w cenie 999 zł z VAT.