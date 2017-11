Low Earth Orbit – zakręcony timelapse z drona

Filmy wykonywane w technice timelapse cieszą się niezmiennie dużą popularnością, choć coraz trudniej też w tej materii o coś oryginalnego. Z tym ostatnim wyzwaniem zmierzył się grecki twórca Janis Biliris wraz z chińską firmą Visual Suspect. Efektem tego stał się interesujący i dużej mierze nowatorski film zatytułowany „Low Earth Orbit”, prezentujący uroki greckiej wyspy Folegandros. Przygotujcie się na piękny spektakl oglądany z powietrza.

"Low Earth Orbit", czyli LEO, a po polsku Niska orbita okołoziemska to orbita wokół Ziemi obejmująca obszar na wysokości od 200 do 2000 kilometrów nad powierzchnią naszej planety. Nazwa ta wydaje się niezbyt pasować do filmu prezentującego morze, budynki i skaliste brzegi greckiej wyspy z wysokości kilkudziesięciu metrów, ale w tym wypadku słowo "orbitować" dotyczy po prostu kolistego ruchu wykonywanego przez drona podczas wykonywania zdjęć. Pomysł na ten timelapse był bowiem prosty: fotografowanie wybranego punktu z określonej wysokości w połączeniu z zakreślaniem wokół tego wybranego miejsca ogromnych kręgów – czyli właśnie orbitowaniem wokół niego.