Lucas Foglia pokazuje napiętą relację między człowiekiem a dziką przyrodą

Nawet obszary leżące z dala od cywilizacji, takie jak np. pole lodowe Juneau na Alasce, pozostają pod jej wpływem. Człowiek, działając lokalnie, wpływa na całą planetę. Doświadczył tego fotograf Lucas Foglia, który udał się w podróż z naukowcem Uwe Hofmannem. "Czułem się mały przy potędze tego krajobrazu, jednocześnie mając świadomość, że ludzkość przekształca także ten region" - wspomina artysta, dodając, że "było to niezapomniane przeżycie".

Tego rodzaju napięcie istniejące między naturą a człowiekiem fotograf przedstawia w swoim najnowszym albumie zatytułowanym "Human Nature". Zebrał w nim niemal 60 fotografii, które pokazują tę obustronną relację, zarówno w jej pozytywnych, jak i negatywnych aspektach. Poprzez obraz Lucas Foglia zwraca uwagę na to, jak bardzo potrzebne są dzikie miejsca, nawet jeśli zostały ukształtowane przez człowieka. "Każda z fotografii to wierzchołek góry lodowej kryjący pod powierzchnią zagadania, które, mam nadzieję, przyciągną i zainteresują oglądających" - stwierdza autor albumu.

