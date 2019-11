Łukasz Czech z Krakowa najlepszym fotografem roku

Łukasz Czech z Krakowa zajął pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie EPSON International Pano Awards. Spośród kilkuset fotografii z całego świata, profesjonalne jury wskazało swojego faworyta. Wschód słońca nad opactwem Benedyktynów w Tyńcu został najlepszym zdjęciem sferycznym tego roku. Wyniki ogłoszono 22 listopada na stronie internetowej organizatora.

Konkurs odbywa się co roku i przyciąga najbardziej utytułowanych artystów z branży fotograficznej. Łukasz Czech przyznaje, że do zwycięstwa sam pomysł nie wystarczy, liczą się także miejsce, pora dnia, technika wykonania oraz "to coś". Żeby zrobić doskonałe zdjęcie wszystko musi dopisać. Szczęście także, czasem pięć minut wystarczy, by warunki zmieniły się diametralnie.

Oprócz zwycięskiej panoramy w pierwszej dwunastce znalazły się jeszcze dwie inne autorstwa Polaka. Jedna przedstawia poranne mgły na Sokolicy, a druga Skrzyczne w śnieżnej otulinie. Technika zdjęć sferycznych jest nowatorską formą dokumentowania rzeczywistości, dostarcza niesamowitych wrażeń oraz pozwala wręcz "przenieść się" do fotografowanego miejsca.

Fot. Łukasz Czech