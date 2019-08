Lustrzanka Canon EOS 90D i bezlusterkowiec Canon EOS M6 Mark II - superszybkie aparaty o wysokiej rozdzielczości

Canon przedstawia dwa nowe, superszybkie aparaty o wysokiej rozdzielczości – lustrzankę Canon EOS 90D i bezlusterkowca Canon EOS M6 Mark II.

Canon EOS 90D to następca niezwykle popularnego wśród twórców wideo modelu EOS 80D. Nowa lustrzanka, dzięki szybkości zdjęć seryjnych, dodatkowo świetnie sprawdzi się w fotografii sportowej i dzikiej natury, a dzięki ergonomicznej i wygodnej konstrukcji przypadnie do gustu także entuzjastom codziennej fotografii.

Canon EOS M6 Mark II to z kolei druga generacja popularnego, mobilnego bezlusterkowca APS-C o zaawansowanych możliwościach foto i wideo. II generacja tego modelu oferuje najwyższą jakość obrazu w wyjątkowo małym i lekkim korpusie – świetne rozwiązanie m.in. dla wymagających podróżników, którzy szukają mobilnych, a jednocześnie bezkompromisowych rozwiązań obrazowania.

Nie przegap momentu

Oba modele wyposażone są w najnowszej generacji procesor DIGIC 8 Canon, który zapewnia najwyższą szybkość przetwarzania obrazu i pracy aparatu, jak również wpływa na wydajność kluczowych funkcji fotograficznych i wideo. Krótki czas naświetlania – 1/16000 sek. – jest stworzony do zatrzymania w kadrze najbardziej dynamicznych scen, a przy większym otwarciu przysłony – umożliwia osiągnięcie małej głębi ostrości nawet w warunkach silnego oświetlenia czy mocnego słońca, bez konieczności użycia dodatkowych filtrów.

Jako model stworzony z myślą o dynamicznych, sportowych ujęciach, aparat EOS 90D pozwala rejestrować nawet 10 klatek na sekundę (ze śledzeniem AF) i 11 klatek na sekundę (w trybie Live View). Charakterystyczny dla lustrzanek wizjer optyczny eliminuje minimalne opóźnienia w przekazywaniu obrazu na matrycę – cecha szczególnie przydatna przy fotografowaniu sportu i dzikiej przyrody (np. ptaków w locie). Gdy fotografowane obiekty są szybkie i nieprzewidywalne, zdjęcia seryjne oraz pojemny bufor zdjęć do 58 L JPEG umożliwiają rejestrowanie ruchu w trybie ciągłym, dając pewność, że uchwycimy najlepszy kadr. EOS 90D ma również dłuższą żywotność baterii, sięgającą nawet do 1300 zdjęć (standard CIPA), co pozwala fotografować przez cały dzień, bez konieczności ładowania czy dodatkowego akumulatora.

EOS M6 Mark II oferuje szybkość zdjęć seryjnych nawet do 14 klatek na sekundę, a w formacie RAW – nawet do 30 klatek na sekundę. Najnowszy bezlusterkowiec Canon obsługuje karty UHS-II, które pozwalają na zapis z szybkością serii zdjęć nawet do 80 L JPEG. Co więcej funkcja bracketingu ostrości dostępna w obu modelach ułatwia osiągnięcie większej głębi ostrości dzięki połączeniu wielu zdjęć w programie Canon Digital Photo Professional.

Jakość obrazu

Oba prezentowane modele wykorzystują najnowszą matrycę APS-C o rozdzielczości 32,5 MP. Do tego wsparcie najszybszego procesora DIGIC 8 sprawia, że użytkownicy otrzymują dwa bezkompromisowe modele z pełną gamą funkcjonalności, charakterystycznych dla serii EOS. Wydajny procesor wspiera narzędzia korekcji obiektywu, w tym cyfrowy stabilizator obrazu (Digital Lens Optimizer, DLO) oraz korekcję dyfrakcji (Diffraction Correction), dając znakomite efekty bez dodatkowej obróbki. Bardziej zaawansowani użytkownicy docenią możliwości formatu RAW, a także łączność Wi-Fi i Bluetooth, dzięki którym jeszcze szybciej udostępnimy nasze zdjęcia i filmy na kanałach społecznościowych.

Za utrzymanie ostrości na obiektach w ruchu – zarówno w EOS 90D, jak i EOS M6 Mark II – odpowiada sprawdzona technologia śledzenia oka (Eye Tracking) oraz specjalny czujnik pomiarowy RGB+IR (220 000 pikseli) z detekcją migotania, która zapewnia stałą ekspozycję i niezmienne kolory podczas wykonywania serii zdjęć w sztucznym świetle. Duża matryca oraz wysoki zakres ISO 100-25600 pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze efekty fotografującym w słabym świetle (działanie AF do -5 EV z przysłoną f/1,4 lub większą), przez co zdjęcia we mgle czy po zmroku nie będą wielkim wyzwaniem, przynajmniej technologicznym.

Nagrywaj w jakości 4K

Zarówno EOS 90D, jak i EOS M6 Mark II to wszechstronne aparaty nagrywające filmy w 4K, bez cropa. Twórców nagrywających materiały wideo do sieci z pewnością ucieszy możliwość rejestrowania wideo w slow-motion – oba modele obsługują bowiem nagrania w jakości Full HD do 120 klatek na sekundę. Dodatkowo EOS 90D pozwala nagrywać materiały 4K w trybie przycinania (crop), dając twórcom najwyższą jakość obrazu, ale z możliwością nagrywania z większej odległości. Doskonale znany system Canon Dual Pixel CMOS AF jest dostępny zarówno w trybach wideo Full HD, jak i 4K – oferuje szerokie pokrycie kadru (88 x 100%) i zapewnia płynne, wydajne śledzenie ostrości w filmach. Dodając do tego technologię rozpoznawania i śledzenia oczu możemy być pewni, że nagrywane obiekty będą perfekcyjnie ostre nawet podczas dynamicznych ujęć.

Wejście mikrofonowe w obu aparatach daje vlogerom i twórcom wideo możliwość korzystania z zewnętrznego mikrofonu w celu uzyskania czystego, niezakłóconego dźwięku. Model EOS 90D wyposażono dodatkowo w wejście słuchawkowe, dzięki czemu twórcy treści mogą mieć jeszcze większą kontrolę nad jakością dźwięku podczas nagrywania filmów. Dzięki temu podczas nagrań nawet z dalszej odległości mamy kontrolę nad poziomem audio, co ogranicza późniejszą edycję materiału w postprodukcji. Dla wygody rejestrowania obrazu z niecodziennej perspektywy, EOS M6 Mark II wyposażono w poręczny ekran uchylny, który pozwala w pełni kontrolować kadr np. podczas robienia selfie.

Większa kontrola i obsługa

Ergonomiczna konstrukcja nowych modeli, znana z poprzednich generacji, pozwala na płynną obsługę i pełną kontrolę nad każdym parametrem. EOS 90D jest lżejszy od modelu EOS 80D, ale dzięki świetnie wyważonemu body z wygodnym uchwytem zapewnia łatwość obsługi nawet po podpięciu długich teleobiektywów, idealnych do fotografowania sportu lub dzikiej przyrody. Dzięki dwóm wielofunkcyjnym pokrętłom – w tym wielofunkcyjnemu, charakterystycznemu dla profesjonalnych lustrzanek EOS joystickowi – oraz klasycznym przyciskom, użytkownicy mogą pracować instynktownie, także dzięki większej liczbie punktów ostrości. EOS 90D wyposażony jest także w wiele konfigurowalnych funkcji, które można samodzielnie zaprogramować, aby nadać spójny wygląd zdjęciom i filmom. Wzorem modelu EOS 80D, aparat posiada również ekran dotykowy o przekątnej 7,7 cm, który ułatwia fotografowanie z niecodziennej perspektywy czy samodzielne kadrowanie podczas nagrywania vlogów.

Kompaktowa konstrukcja EOS M6 Mark II sprawia, że jest to aparat idealny zarówno do codziennej fotografii miejskiej, jak również do fotografii podróżniczej. Pokrętło trybów, pokrętło główne, przycisk zmiany trybu AF i pozostałe przyciski funkcyjne są umieszczone tak, aby obsługa była maksymalnie intuicyjna. Opcjonalny wizjer elektroniczny jest umieszczony w centralnej części aparatu i zapewnia jeszcze większy komfort kadrowania fotografii czy wideo, jak również wyświetla niezbędne parametry.

Canon EOS 90D i Caonn EOS M6 Mark II będą dostępne w sprzedaży od września 2019 r.