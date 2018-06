Lustrzanka i iPhone w duecie. Efekt na zdjęciach, na punkcie których Internauci oszaleli

Fotograf ślubny Mathias Fast podzielił się z internetową publicznością techniką fotograficzną, pozwalającą dodawać ciekawe efekty do zdjęć - bez użycia Photoshopa. Mimo, że sztuczka nie jest nowa, jego zdjęcia ślubne biją rekordy popularności.

Kluczem do uzyskanie efektu przedstawionego przez Mathiasa Fasta jest ekran telefonu. Używając go jako powierzchni odbijającej, miłośnicy fotografii mogą łatwo pozbyć się niepożądanych elementów z kadru lub dodać odbicia. "Nie jestem pierwszą osobą, która korzysta z tego rozwiązania, o czym dowiedziałem się dopiero po tym, jak odkryłem je podczas fotografowania przygotowań panny młodej do ślubu. W trakcie jednego z ujęć zobaczyłam niesamowite odbicia na wyłączonych ekranach telefonów leżących na stole nieopodal. Uświadomiłem sobie, że przy odpowiednim kącie i odległości mogę włączyć odbicie do zdjęcia, jednocześnie ukrywając fakt, że pochodzą z telefonu" – mówi Mathias Fast, który fotografuje śluby do sześciu lat.