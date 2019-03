Za co płacisz kupując droższą lustrzankę Nikon?

W erze lustrzanek, która poprzedzała pojawienie się na rynku bezlusterkowców, fotografowie dzielili się przede wszystkim na dwie grupy - nikoniarzy i canonowców, a pytanie „co kupić - Nikona czy Canona”, było jednym z najpowszechniej zadawanym na różnego rodzaju forach, w sklepach z elektroniką, czy podczas spotkań osób chcących poświęcić się wykonywaniu zdjęć, z bardziej zaawansowanymi w tym fachu znajomymi. Chociaż obecnie do czołówki dołączyły inne marki, to wciąż w segmencie lustrzanek Nikon i Canon wiodą zdecydowany prym. W dwuczęściowym artykule znajdziesz informacje, dlaczego warto inwestować w lustrzanki, czym zaskarbiły sobie ogromne zaufanie użytkowników i co daje inwestowanie w ten sprzęt. Na początek głównym bohaterem stanie się Nikon.

Nikon - ponad 70 lat doświadczenia Firma Nikon została założona w 1917 roku, jednakże za produkcję sprzętu fotograficznego wzięła się w 1946 roku. Daje to więc ponad 70 lat doświadczenia w branży, co pozwoliło nie tylko udoskonalać technologie, ale odpowiadać na oczekiwania użytkowników sprzętu, które przez tak długi czas zmieniały się w zdecydowanie różnorodny sposób. Chociażby poradzenie sobie z rewolucją cyfrową, której za sprawą prekursorskich modeli aparatów, takich jak np. Nikon D1 był także jednym z motorów napędowych. Pierwsza lustrzanka jednoobiektywowa Nikon F. / Źródło: Wikipedia Nikonowi zaufało szereg profesjonalistów, co w połączeniu z tak długim okresem działalności dało ogromny wkład w historię fotografii, który jest wyrażony nie tylko rozwiązaniami technologicznymi, ale również ikonicznymi zdjęciami, które powstały przy użyciu japońskich aparatów. Lista jest na tyle obszerna, że należałoby poświęcić jej osobny artykuł. Warto zatem nadmienić chociażby historię jednego z największych fotoreporterów wojennych Davida Douglasa Duncana (1916-2018), który stał za spopularyzowaniem sprzętu Nikona na zachodzie. W 1950 roku przebywając w Japonii jego znajomy po fachu pokazał mu optykę Nikkora (Nikon był wtedy jeszcze firmą znaną jedynie lokalnie), która zrobiła na nim tak ogromne wrażenie, iż zaczął ją wykorzystywać we własnej pracy. Laboranci Life’a byli również zdumieni jakością, jaką uzyskiwał ich korespondent, z zaskoczeniem dowiadując się, że korzysta z optyki tak mało znanego producenta. Był to wstęp do międzynarodowej kariery Nikona.