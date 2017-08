Lustrzanki Nikona w pakiecie ze szkoleniem fotograficznym

Nikon rozpoczyna akcję promocyjną pod hasłem „JESTEM I WIEM”. Entuzjaści fotografii kupujący wybrane lustrzanki w Nikon Store otrzymają do 750 zł rabatu na szkolenia fotograficzne oferowane przez Akademię Nikona. Promocja obejmuje produkty zakupione w dniach od 8 sierpnia do 30 września 2017 r. Rejestracji na wybrane szkolenie należy dokonać w terminie od 25 sierpnia do 31 marca 2018 r.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie