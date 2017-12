Magazyn "LensCulture" wybrał wschodzące talenty światowej fotografii. Wśród zwycięzców jest trzech Polaków

Międzynarodowe jury „LensCulture” ogłosiło nazwiska 50 wschodzących gwiazd fotografii 2017 roku. Niektórzy z nich, zdaniem organizatorów, już osiągnęli sukces i uznanie na poziomie lokalnym. Teraz, według jurorów, są gotowi na podbój sceny światowej. Prace 50 najlepiej zapowiadających się fotografów zostaną wystawione w Klompching Gallery w Nowym Jorku. Wśród zwycięzców jest trzech Polaków: Karol Pałka, Paweł Starzec i Kaja Rata.

"Gmach" jest wizualną podróżą do czasów, o których większość chciałaby już zapomnieć. Fotografie przedstawiają wybrane obiekty będące pozostałościami po komunistycznym reżimie, m.in. wnętrza schronów i budynku dyrekcji Huty im. Lenina, słynnego dzieła socrealizmu, w którym wizyty składali Nikita Chruszczow i Fidel Castro, a także Hotelu Polana na Słowacji, zamkniętego rządowego ośrodka wypoczynkowego, który należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

