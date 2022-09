Długie ekspozycje ukazujące piękno świetlików

Hipnotyzujące długie ekspozycje świetlików wykonane przez fotografa Pete’a Mauneya są nie tylko dziełami sztuki, ale również rzucają światło na zachowania owadów i są pomocne naukowcom.



Zdjęcia, które ujawniają nieznane zachowania świetlików

Zachwycające zdjęcia autorstwa Pete’a Mauneya składają się z od 100 do 1500 30-megapikselowych plików RAW i wymagają naprawdę dużej mocy obliczeniowej do edycji. Autor zdradza, że gdy stworzy 16-bitowe pliki, będą one miały rozmiar 150 GB lub większy. Pete Mauney wyrusza każdej nocy ubrany w kamizelkę odblaskową i latarkę w poszukiwaniu świecących owadów. Fotograf bierze ze sobą cztery aparaty Canon 5D Mark III (planuje przejść na bezlusterkowe modele) i zazwyczaj wykonuje ekspozycje tak, iż cztery aparaty pracują jednocześnie.