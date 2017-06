Making of Agaty Wieczorek

"Czy to tylko nie złudzenie, że my naprawdę nowe życie tworzymy? Może się tak łudzimy, aby ten komfort właśnie usprawiedliwić. A może rządzą nami siły, których istoty nie znamy?” - Stanisław Ignacy Witkiewicz.



Inscenizacja tworzy zawsze szczególne pole do kreacji wypowiedzi. Dawno jednak w Galerii Obok nie było wystawy tak wielowątkowej, wręcz niepokojącej, a wszystko to za sprawą absolwentki łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych - Agaty Wieczorek.

Cóż takiego widzimy na fotografiach? Wystawiennicze manekiny, czasem w stanie destrukcji, ustawione w różnej, zaaranżowanej przestrzeni, wplecione w różne sytuacje, tworzące różne konteksty. Przyzwyczailiśmy się do manekinów patrzących na nas z wystaw sklepowych. Wyidealizowane sylwetki kobiet, mężczyzn i dzieci, działające na podświadomość widza, zapraszające go do odwiedzenia danego sklepu. I dopóki te pozy manekinów są związane z określonym przez handlowców przeznaczeniem, dopóty jesteśmy zgodni, że forma ta nie jest dla nas rażąca, przyjmujemy bez zastrzeżeń, to mrugnięcie oka, uwiedzenie nas przez reklamę. Jak zmienia się jednak odbiór rzeczywistości, gdy na fotografiach widzimy manekiny wchodzące w intymne role przypisane nam, ludziom. Jak zaczyna się wówczas zachowywać nasza psychika? Czy zaczynamy odczuwać pewien dyskomfort? Analizując zdjęcia Agaty siłą rzeczy przypominają mi się cykle zdjęć wykonane wiele lat wcześniej przez francuskiego fotografa Bernarda Faucon’a. W swoich cyklach zdjęć używał do aranżacji fotografii zarówno manekinów jak i dzieci i to zderzenie tych światów budziło u mnie zawsze pewien niepokój.