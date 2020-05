Abstrakcyjne makrofotografie wykonane przy użyciu kartek papieru i kolorowego światła

Wśród kreatywnych pomysłów na zdjęcia wykonane w trakcie przymusowej i dobrowolnej kwarantanny znalazły się także takie, które wykorzystują jedynie papier, oświetlenie i makrofotografię - Dzięki temu powstają abstrakcyjne obrazy - bez wychodzenia z domu.



Abstrakcyjna makrofotografia - kartki papieru i kolorowe oświetlenie

Film opublikowany przez Adaptalux - producenta lamp LED do makrofotografii, prezentuje ciekawy pomysł na fotografie wykonane w domu. Wystarczy wziąć kartki papieru, lampy i sprzęt do makrofotografii (może to być dedykowany obiektyw lub pierścienie pośrednie) i zacząć wykonywać abstrakcyjne obrazy. Chociaż prezentowany poniżej film powstał w ramach promocji konkretnego producenta sprzętu, to do wykonania tych zdjeć można wykorzystać dowolne lampy LED. Chodzi o to, aby uzyskać różnokolorowe oświetlenie - ostatecznie w tej roli sprawdzi się latarka lub dioda smartfona z nałożonym kolorowym papierem lub materiałem.