Zdumiewające makrofotografie wykonane smartfonem

Najpopularniejszym fotograficznym stwierdzeniem jest to, które przypomina, iż najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie - wciąż pojawiają się w sieci nowe realizacje, przypominające o tym porzekadle. Nie inaczej jest w przypadku Sasi Kumara, 20-letniego indyjskiego fotografa, który wykonuje zdumiewające makro fotografie, wykorzystując do tego smartfon.



Sasi Kumar w wolnym czasie przygląda się z ogromną ciekawością i wnikliwością owadom. Jego pasję stanowią spacery po obszarach niezurbanizowanych wokół jego miasta (pochodzi z Vellore w Indiach) i fotografowanie skrywającego się tam świata maleńkich organizmów. Sasi Kumar przy pracy Co ciekawe do rejestrowania swoich zdjęć wykorzystuje dwa smartfony - OnePlus 6t (smartfon ten operuje podwójnym aparatem tylnym z sensorami 16 MP i 20 MP) i Redmi Note 3 (pojedynczy aparat tylny 16 MP). Dodatkowo wykorzystuje różnorodne obiektywy do smartfonów, które dają znaczne powiększenie. "Kiedy odnajduję interesujący mnie motyw, po prostu przypinam zewnętrzny obiektyw do smartfona" zdradza Sasi Kumar. W szczególności interesuje go fotografowanie drobnych owadów i kwiatów. Na jego zdjęciach najczęściej można zobaczyć mrówki, motyle i muchy. "Owady w przeciwieństwie do ludzi nie będą pozostawać w miejscu przez dłuższy czas - one stale są w ruchu" zauważa makro fotograf. Jak przyznaje wiele pięknych ujęć nie doszło do skutku, gdyż przeszkodziła w tym nie tylko ruchliwość owadów, ale również podmuchy wiatru czy brak możliwości stabilnego trzymania smartfona. Celem tego fotografa jest zapoznanie ludzi z pięknem tego miniaturowego świata. Trzeba przyznać, że efekty jego pracy są imponujące. Sasi Kumar udowadnia, że warto stale i wszystkim fotografować, zamiast narzekać na posiadany aparat i optykę. Po prostu skupmy się na zdjęciach! Makrofotografia wykonywana smartfonem - zobacz prace Sasi Kumara