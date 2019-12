Makroobiektyw Mitakon 85 mm f/2.8 1-5x Super Macro - obiektyw makro dający nawet 5-krotne powiększenie

Mitakon 85 mm f/2.8 1-5x Super Macro to obiektyw stworzony do makrofotografii, zapewniający powiększenie w zakresie od 1x do 5x. Dzięki temu znajduje zastosowanie podczas wykonywania zbliżeń różnorodnych obiektów. Instrument zaprojektowano tak, aby zapewnić dużą odległość roboczą - przy powiększeniu 5x to 10 cm, natomiast dla 1x to 27,2 cm.



Makroobiektyw Mitakon 85 mm f/2.8 1-5x Super Macro Dzięki dużej odległości roboczej zdecydowanie łatwiej jest fotografować płochliwe owady. Co więcej instrument sprawdzi się podczas rejestrowania filmów. Obiektyw posiada zaawansowaną konstrukcję optyczną, która obejmuje 12 elementów ułożonych w 8 grupach. Według zapewnień producenta ma gwarantować bardzo dobrą rozdzielczość w całym obszarze kadru, także w rogach.