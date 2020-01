Malarstwo klasyczne i współczesna fotografia - zobacz jak bohaterowie obrazów bawią się na festiwalu muzycznym

Na łamach Świat Obrazu pokazywaliśmy już, jak interesujące może być połączenie malarstwa i fotografii (która zresztą też jest swoistym malarstwem). Tym razem warto obejrzeć zaskakujące połączenia, autorstwa węgierskiego fotografa Mártona Neményi’a, który umieścił postacie z klasycznych obrazów w scenerii festiwali muzycznych. Zobacz jaki przyniosło to efekt.



Projekt autorstwa Mártona Neményi’a stanowi odpowiedź na to, jak komponowaliby się z dzisiejszą rzeczywistością bohaterowie znanych obrazów z minionych epok. Autor sięgnął po Photoshopa, aby wkomponować znane postacie z najsłynniejszych dzieł w zdjęcia wykonane przez siebie podczas festiwalu muzycznego Sziget Festival w Budapeszcie. Pod gołym niebem, przy dobrej muzyce bawiła się nawet Mona Lisa!

