Malarstwo klasyczne w niezwykłej odsłonie - artysta umieszcza postacie z obrazów na ulicach miast

Ukraiński artysta Aleksiej Kondakow ropoczął przygodę z projektem zatytułowanym Napoli jako swojego rodzaju eksperymentem. Zaczął próbnie w ramach poszukiwań artystycznych łączyć postacie z najsłynniejszych płócien ze współczesnymi, sfotografowanymi sceneriami. Okazało się, że realizacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i autor postanowił kontynuować swoje dzieło.

Artysta łączy zdjęcie przedstawiające ulice włoskich miast z postaciami występującymi na klasycznych, renesansowych obrazach. Jest to ciekawe i intrygujące zestawienie, gdy fragmenty wielkich dzieł łączą się z pozornie niczym niewyróżniającymi się fragmentami miasta. Boiska do koszykówki, targowiska, windy, mało uczęszczane zaułki, komunikacja miejska czy balkony stają się tłem dla tych postaci. Powstaje dzięki temu nowa, wyjątkowa narracja. Artysta wielokrotnie zaskakuje błyskotliwością, wywołując uśmiech na twarzy widzów, ale również prowokując do refleksji.

Projekt Napoli rozpoczął się we Włoszech, jednakże artysta kontynuuje łączenie obrazów ze sceneriami znalezionymi także w Berlinie i Londynie. Poniżej można znaleźć wybrane prace pochodzące z tego cyklu, a więcej swoich kolaży Aleksiej Kondakow publikuje na swoim profilu na Instagramie

Klasyczne, renesansowe malarstwo w nowej odsłonie