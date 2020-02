Fotograf odtwarza XIX-wieczne obrazy z aktorami z Indii Południowych

Fotograf G Venket Ram stworzył współczesne wersje XIX-wiecznych obrazów, które posłużyły do stworzenia bardzo eleganckiego kalendarza - Inspiracją były dzieła znanego indyjskiego malarza Raja Ravi Varmy. Fotografowi i jego zespołowi udało się niezwykle skrupulatnie odtworzyć oryginały.



Przygoda z tą serią rozpoczęła się od wykonania portretów kobiet nawiązujące do kilku wybranych obrazów Raja Ravi Varmy. Zlecenie to realizował dla organizacji NAAM Cheritable Trust, która ma w statucie wspieranie samotnych kobiet z dyskryminowanych warstw społecznych. Po sesji fotograf udostępnił kilka fotografii w mediach społecznościowych, a reakcje użytkowników na te portrety przerosły jego oczekiwania.

