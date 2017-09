Małgosia Bela w obiektywie Chrisa Collsa

Chris Colls pracuje jako fotograf mody od ponad dekady. Wcześniej był etatowym fotografem portretowym. Aby zaistnieć na rynku fotografii mody wykonywał zlecenia za darmo, budując portfolio oraz szlifując swoje rzemiosło. Jest też kolejnym fotografem, który przyznaje, że najtrudniejsze sesje to te, w których biorą udział "trochę" sławne osoby. Oczekują one, że fotograf uczyni ich jeszcze bardziej sławnymi, piękniejszymi, mądrzejszymi itp. Osoby z show biznesu z ugruntowaną pozycją nie mają nic do stracenia i chętnie wchodzą w relację z fotografem. Tym razem przed jego obiektywem stanęła weteranka rynku mody, nasza rodaczka Małgosia Bela. Sesja zdjęciowa została opublikowana w październikowej, ukraińskiej edycji magazynu Vogue.

