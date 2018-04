Malowanie światłem. Praktyczne techniki wykonywania zdjęć latarkami LED

Każdy fotograf dobrze wie, że przy długich czasach naświetlania poruszające się źródło światła pozostawia na zdjęciu ślad w postaci jasnej smugi. Taki sam rezultat otrzymujemy, poruszając aparatem. Smugi świetlne mogą zepsuć zdjęcie, ale również mogą być jego walorem artystycznym. Fotografowie od dawna wykorzystują technikę malowania światłem, ale prawdziwy rozkwit tego rodzaju twórczości można zaobserwować w ciągu ostatnich lat. Częściowo zawdzięczamy to rosnącej popularności małych i tanich latarek z diodami LED, które dają jasne światło, zużywając stosunkowo niewiele energii. W tym artykule omówię kilka współczesnych technik malowania światłem i pokażę, jak można legalnie i bez szkody dla środowiska tworzyć własne graffiti!







Łatwość tworzenia i rejestrowania obrazów świetlnych zdecydowanie przyczyniła się do zwiększenia popularności tej formy twórczości. Dawniej, chcąc wyjść w plener, trzeba było taszczyć ciężkie lampy i zasilające je akumulatory. Obecnie lekkie latarki LED są dostępne w różnych rozmiarach i można je nabyć niemal wszędzie. W połączeniu z aparatem fotograficznym tworzą zestaw wystarczający do tworzenia prostych, spontanicznych malowideł świetlnych. Popularyzację tej metody kreowania obrazów ułatwiły też prostota i niskie koszty fotografowania w technologii cyfrowej.

